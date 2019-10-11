Kadın 67. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Sarp ölüyor! Kadın son bölüm izle

Kadın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm 3. fragmanında; Kaza sonrasında hastanede Sarp ile Bahar yeniden yakınlaşıyor. Ancak Bahar'ın çabasına rağmen Sarp'uyanmaması akıllara öldü mü sorusunu getiriyor. Bahar'ın "Bir insan birini kamp yapmayı sevmediği bildiği halde kamp yapmaya ikna ederek nasıl ölür?" sözleri fragmana damgasını vuruyor. İşte Kadın yeni bölüm fragmanı ve 66. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir. Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır.

KADIN 67. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

“Bir insan nasıl bu kadar kötü, bu kadar bencil olabilir?” #Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00’de FOX'ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/USN5IzjW6G — KADIN (@kadindizifox) October 11, 2019

KADIN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

“İnsan hayatta bir kere doğar, bir kere ölür! Ama benimki iki kere öldü…” #Kadın yeni bölümüyle 15 Ekim Salı 20.00’de FOX'ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/09QbFcuHvX — KADIN (@kadindizifox) October 8, 2019

Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif’in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.

Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin’i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice’yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır? Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.