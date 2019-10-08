Kadın 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 66. son bölüm izle

Kadın 66. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Seray Kaya ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Hatice’nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin’dir. Yeni bölümde neler olacak? Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 66. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir. Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır.

KADIN 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN YENİ FRAGMAN

KADIN 66. SON BÖLÜM İZLE

Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif'in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.

Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin'i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice'yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.



Şirin ile olan kavgası sırasında Arda'yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda'yı Emre'ye emanet eden Ceyda'nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır? Büyük kazadan en çok etkilenen Enver'in ise dünya başına yıkılmıştır.