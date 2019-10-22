Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölüm izle

Kadın 68. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Son bölüme Sarp'ın ölümü damga vurdu. Dizi başladığından beri Bahar'ın yüzü gülmedi. Özge Özpirinçci'nin başarılı oyunculuğu yine en çok beğenilen sahneler oldu. Sarp'ı canlandıran Caner Cindoruk'un diziden ayrılması üzerine yeni bölümlerde neler olacağı merak konusu oldu. Peki Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 68. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Bahar ve çocuklar hem Hatice’nin hem de Sarp’ın ölümünün ardından hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Enver ile Bahar, ortak acılarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Bahar, Sarp ile kurduğu hayalleri yalnız gerçekleştiriyor.

KADIN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 68. SON BÖLÜM İZLE

Sarp'ın ölümünden sonra Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybeder.

Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice'nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır.

Enver'in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.

Hatice'nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice'nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin'in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar'ın Şirin'in itirafından sonra Sarp'ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler.

Sarp'ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar'a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?