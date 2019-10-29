Kadın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 69. son bölüm izle

Kadın dizisi 69. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur. Peki Kadın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 69. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin 69. son bölümünde; Şirin'in çocuklara Arif'in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar'ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin'e bunun için hesap soran Bahar, Şirin'den beklemediği bir tepki alacaktır.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 69. SON BÖLÜM İZLE

Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin'in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek? DNA testi yaptıran Emre'nin test sonucundan sonra Arda'nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda'yı darmadağın etmiştir.

Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar'ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar'ı ise Jale'den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre'nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?