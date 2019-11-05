Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 70. son bölüm izle

Kadın dizisi 70. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor? Kadın 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 70. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin 70. son bölümünde; Bahar ve Ceyda'nın Berşan'ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar'ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 70. SON BÖLÜM İZLE

İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda'nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır. Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?

Enver'in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.

Şirin'in çocuklara Arif'in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar'ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin'e bunun için hesap soran Bahar, Şirin'den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin'in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?

DNA testi yaptıran Emre'nin test sonucundan sonra Arda'nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda'yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar'ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar'ı ise Jale'den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre'nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?