Kadın 72. yeni bölüm fragmanı yayında! Kadın 71. son bölüm izle

Kadın dizisinin son bölümünde; bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem'in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda'ya daha yakın olmak için Enver'in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur. İşte Kadın 72. yeni bölüm fragmanı…

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADIN 71. SON BÖLÜM İZLE

Şirin'in Arif'e olan yakın tavırları Ceyda'yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif'e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin'de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif'ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin'in gerçekten planı nedir?

Arif'e karşı bir anda davranışları değişen Şirin'in aklında bir plan vardır. Arif'e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar'dan mı yoksa Arif'ten mi intikam almayı planlıyor?

Bahar ve Ceyda'nın Berşan'ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar'ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır.

İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda'nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.