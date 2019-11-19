Kadın 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 72. son bölüm izle

Kadın dizisi 72. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir.

Kadın dizisinin son bölümünde; Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif'in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Berşan ile Bahar'ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar'ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif'in Şirin'e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 72. SON BÖLÜM İZLE

Cem'in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan'ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem'in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.

Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem'in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda'ya daha yakın olmak için Enver'in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.

Şirin'in Arif'e olan yakın tavırları Ceyda'yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif'e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin'de bir şeyler olduğunun da farkındadır.