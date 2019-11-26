Kadın 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın 73. son bölüm izle

Kadın dizisi 73. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır. Kadın 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kadın 73. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Arif'in Bahar'dan uzak durması için Berşan'ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif'in Bahar'ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADIN 73. SON BÖLÜM İZLE

Şirin, Arif'e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif'in başı belaya girecektir. Şirin'in bu planı yüzünden Arif'in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar'ın arasındaki buzları mı eritecek?

Cem'in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda'nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet'in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif'in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda'yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır?

Berşan ile Bahar'ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar'ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif'in Şirin'e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır.

Cem'in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan'ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem'in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.