Kadın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 74. son bölüm izle

Kadın dizisi 74. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Kadın 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 74. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Bahar ve Ceyda'nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif'in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar'ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 74. SON BÖLÜM İZLE

Şirin'in Arif'e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin'in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin'in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Cem'in Bahar'a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar'ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?