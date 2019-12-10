Kadın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 75. son bölüm izle

Kadın dizisi 75. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Kadın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 75. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

KADIN YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 75. SON BÖLÜM İZLE

Satılmış'ın Ceyda ve Emre'nin biyolojik çocuğu olduğunun kanıtlanması ise Ceyda'yı hiç istemediği bir durumun içine sokar. Arda'dan ayrılmak ve onun asla üzülmesini istemeyen Ceyda ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çünkü Satılmış alıştığı çocuklara hiç benzememektedir.

Bahar'ı Cem ile görmesi ise Şirin'in eline bir koz daha vermiştir. Arif'in önünde Bahar'ın Cem ile sevgili olduğunu ima etmesi herkesi büyük bir şoka uğratır. Bundan etkilenen Bahar da soluğu Arif'in yanında alır. Arif ne kadar belli etmek istemese de Bahar'a karşı beslediği aşk hala ilk günkü gibidir ve bunu açıkça belli eder. Bahar'ın ise tüm olanlardan sonra Arif'e karşı atacağı adım ne olacaktır?