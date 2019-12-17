Kadın 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 76. son bölüm izle

Kadın dizisi 76. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Kadın 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 76. son bölüm izleme linki....

Kadın dizisinin son bölümünde; daha önce eline hiç silah almayan Enver'in Arda'yı vermemek için Dursun'u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır. Bahar'a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif'i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır.

KADIN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 76. SON BÖLÜM İZLE

Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin'i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.

Cem'in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Satılmış'ın Ceyda ve Emre'nin biyolojik çocuğu olduğunun kanıtlanması ise Ceyda'yı hiç istemediği bir durumun içine sokar. Arda'dan ayrılmak ve onun asla üzülmesini istemeyen Ceyda ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çünkü Satılmış alıştığı çocuklara hiç benzememektedir.

Bahar'ı Cem ile görmesi ise Şirin'in eline bir koz daha vermiştir. Arif'in önünde Bahar'ın Cem ile sevgili olduğunu ima etmesi herkesi büyük bir şoka uğratır. Bundan etkilenen Bahar da soluğu Arif'in yanında alır. Arif ne kadar belli etmek istemese de Bahar'a karşı beslediği aşk hala ilk günkü gibidir ve bunu açıkça belli eder.