Kadın 77. yeni bölümden 2 fragmanı yayınlandı! Arif’ten Bahar’a beklenmedik teklif…

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanları FOX TV’de yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Arif ile Bahar yürürken yılbaşı ağacı görüyor. Bahar, sokağa ve süslerin hissettirdiklerini anlatırken Arif beklenmedik bir teklif yapıyor; “Ellerin üşüyorsa, ellerini ıstımamı ister misin?”

KADIN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

KADIN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır. Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır.

Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.

Cem’in gönderdiği davette aradığı kişinin Kısmet olduğunu gören Bahar büyük bir şok içine girmiştir. Nasıl bir olayın içine girdiğini asla anlayamayan Bahar bir an önce Kısmet ile çantaları değiştirip olduğu yerden gitmek ister. Ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Satılmış’ın Ceyda ve Emre’nin biyolojik çocuğu olduğunun kanıtlanması ise Ceyda’yı hiç istemediği bir durumun içine sokar. Arda’dan ayrılmak ve onun asla üzülmesini istemeyen Ceyda ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çünkü Satılmış alıştığı çocuklara hiç benzememektedir.

Bahar’ı Cem ile görmesi ise Şirin’in eline bir koz daha vermiştir. Arif’in önünde Bahar’ın Cem ile sevgili olduğunu ima etmesi herkesi büyük bir şoka uğratır. Bundan etkilenen Bahar da soluğu Arif’in yanında alır. Arif ne kadar belli etmek istemese de Bahar’a karşı beslediği aşk hala ilk günkü gibidir ve bunu açıkça belli eder.