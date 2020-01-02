Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ile Arif arasında duygusal anlar

Kadın yeni bölüm fragmanı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Kadın 78. bölümde; Bahar ile Arif duygusal anlar yaşıyor. Bahar'ın Arif'e söylediği "Seni benden alırsa ben buna dayanamam" sözü ise fragman damga vurdu.

Kadın 78. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kadın dizisinin son bölümünde; Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.