Kadın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 78. son bölüm izle

FOX ekranlarında yayınlanan ve final yapmaya hazırlanan Kadın dizisi, bugün 78. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde, yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif Şirin’in konuşmalarına tanık olur ve şaşkına döner. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir. Kadın dizisi 79. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı haberimizde.

KADIN 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox ekranlarında yayınlanan dizinin 79. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

KADIN 78. SON BÖLÜM İZLE

KADIN 78. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif'in bu olay sırasında Şirin'in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir. Bu olay aynı zamanda da Bahar'ın Arif'i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif'e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin'in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci / Bahar Çeşmeli

Caner Cindoruk / Sarp Çeşmeli

Bennu Yıldırımlar / Hatice Sarıkadı

Şerif Erol / Enver Sarıkadı

Seray Kaya / Şirin Sarıkadı

Feyyaz Duman / Arif

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.