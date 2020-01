Kadın 80. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kadın 79. son bölüm izle

Adım adım finale yaklaşan Kadın dizisi bu akşam 79. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çektikleri tüm acılardan ve ayrılıklardan sonra Arif ile Bahar tarafında ise her şey yoluna girecek mi? Finale son 3 bölüm kala Arif ve Bahar tarafında neler değişecek? Kadın 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtına ve 79. son bölüm izleme ekranına sayfamızdan erişebilirsiniz.

KADIN 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kadın dizisinin bitimine üç bölüm kala yeni bölümde neler yaşanacağı da merak ediliyor. Kadın 80. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı geldiğinde burada yer alacak.

KADIN 80. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 79. BÖLÜM İZLE

79. BÖLÜM ÖZETİ

Şirin'in Arif'e her şeyi itiraf etmesi üzerine işler iyice karışır. Arif'in ise şüpheleri boşa çıkmamış ve Şirin ile konuşmalarını kayda almıştır. Artık elinde bir cinayet itirafı bulunan Arif, her şeyi herkese anlatmak için fırsat kollar. Şirin ise Arif'in aldığı ses kaydından habersiz kötülüklerine tüm hızıyla devam etmektedir. Ama sıradaki düşündüğü şey herkesin ona karşı gardını almasına neden olacak ve bu olaydan sonra sinirlerine hakim olamayan Bahar da Şirin'e güzel bir ders verecektir. Çektikleri tüm acılardan ve ayrılıklardan sonra Arif ile Bahar tarafında ise her şey yoluna girecek mi? Finale son 3 bölüm kala Arif ve Bahar tarafında neler değişecek? Şirin, yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek mi?