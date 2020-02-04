Kadın 81. final bölümü izle! Kadın dizisi neden final yapıyor?

Kadın 81. son bölümüyle final yapıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. 3 sezondur devam eden dizinin neden final yaptığı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Kaıdn 81. final bölümü izleme ekranı ve diziden son haberler...

Kadın dizisi 81. bölümüyle ekranlara veda ediyor. FOX ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan ve üç sezondur yayınlanan Kadın dizisi 81. bölümle final yapıyor. Özge Özpirinççi’nin başrolünü üstlendiği dizinin neden final yaptığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kadın dizisinin final bölümünde; Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır. İşte Kadın dizisi final bölümü izleme ekranı ve diziden son gelişmeler.

KADIN FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

KADIN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Üç sezondur devam eden Kadın dizisinin neden final yaptığıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken iddialara göre, senaryosunda yetersizlik olduğu düşüncesiyle yapım şirketi tarafından bitirme kararı alındı.

81. FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Enver'in Şirin'i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif'in Ceyda'ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar'a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu'nun Bahar'a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar'ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.

“KADIN” DİZİSİ 3 SEZON SÜREN BAŞARISINI KUTLADI!

FOX'un yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinin ekibi ve oyuncuları, geçtiğimiz akşam, final bölümüne son bir hafta kala Sait Halim Paşa Yalısı'nda bir araya gelerek, yemek yediler ve başarılarını taçlandırdılar. MEDYAPIM ve MF Yapım ortak projesi olan “Kadın”ın yemeğine yapımcılar Faruk Bayhan ile Fatih Aksoy'un yanı sıra oyunculardan Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Ayça Erturan, Ahu Yağtu, Gökçe Eyüboğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sahra Şaş ve Sinan Helvacı katılım gösterdi.