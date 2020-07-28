Kadın dayanışması için iç çamaşırlı poz veren Serel Yereli eleştirenlere cevap verdi

Aralarında Demet Akbağ, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem ve Ece Çeşmioğlu gibi isimlerin olduğu ünlü kadınlar, ülkemizde artan kadına şiddete tepki göstermek için “Kadınlar kadınları destekliyor” etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Challenge Accepted hashtag’i ile başlatılan akım kısa sürede yüzbinlerce kadının paylaşımıyla dikkat çekti. Oyuncu Serel Yereli de iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.

Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yereli, paylaşımından dolayı adeta sosyal medyada linç edildi. Özellikle kadın takipçilerinden “Donla poz verince kadın haklarına dikkat çekmiş mi oluyorsun?” yorumları geldi. Bir yandan kadına şiddete dur demek için başlatılan akım, bu kez kadının kadına yaptığı şiddete dönüştü. Serel Yereli de kendisini eleştirenlere cevabı yine sosyal medya hesabının hikaye bölümünden verdi. Oyuncu “Donla oturuyorum bir de selfie çektim. Hemen kullandığım dişiliğimi bırakıp, kaybolan kişiliğimi aramaya başlıyorum. Asapp” yazdı.

