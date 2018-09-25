Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kadın dizisinin yeni bölüm tarihi…

Sonunda Kadın dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Fox TV tarafından Kadın dizisi yeni bir tanıtımları yayınlanmıştı. Dizinin sevenleri yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyordu. İşte yayınlanan yeni sezon fragmanları ve Kadın yeni sezon başlama tarihi...

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Kadın dizisinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. Heyecan dolu bir finalin ardından yeni bölüm tarihi dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sezon kendi kitlesini oluşturan Kadın dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. Özge Özpiriççi'nin başarılı performansı ile çok sevilen dizi yeni sezonda da geçen sezon olduğu gibi salı günleri yayınlanacak. İşte Kadın dizisi yeni sezondan gelen son fragmanlar ve dizinin yayın tarihi…

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV Kadın'ın yeni sezon ilk bölümünün 2 Ekim Salı günü yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın'ın yeni sezon bölümleri öncesi iki fragman yayınlandı.

KADIN YENİ SEZON 1. FRAGMANI

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kadın dizisi sezon finalinde; Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir… İşte dizinin yeni sezonundan gelen iki yeni fragman…

KADIN YENİ SEZON 2. FRAGMANI