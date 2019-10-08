Kadın dizisi yeni sezon oyuncuları: Kadın dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ayrıntılı karakter analizleri ile Kadın dizisi oyuncularını ve konusunu sizler için derledik. Eşini kaybetmiş bir annenin hikayesini anlatan Kadın yeni sezona başladı. Konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken dizi iki çocuk annesi Bahar'ın ayakta kalma hikayesini anlatıyor.Peki Kadın dizisi oyuncuları kimdir?

BENNU YILDIRIMLAR YERİNE HÜMEYRA MI GELDİ?

Kadın dizisinde sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği haberi sonrasında Kadın izleyicileri biraz korktu. Çünkü tahminlerden biri de dizide Hatice'ye hayat veren Bennu Yıldırımlar'ın senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağıydı. Şimdi de Hümeyra'nın Kadın dizisine dahil olması, Bennu Yıldırımlar gidecek yerine Hümeyra'mı gelecek? sorusunu akıllara getirdi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'YLE YILLAR SONRA AYNI DİZİDE

Daha önce Melekler Korusun'da birlikte rol alan Hümeyra ve Özge Özpirinçci yıllar sonra aynı dizide rol alacak. Hümeyra'nın Kadın dizisinde yer alacağının duyurulmasının ardından dizinin başrol oyuncularından Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Twitter'da Özpirinçci şu sözlere yer verdi: “Rüya gibi bir şey bu… Seninle bir kez daha aynı seti paylaşmak paha biçilemez! ”

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.