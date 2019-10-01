Kadın dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? Kadın dizisi oyuncu kadrosu ve konusu…

Kadın dizisi 65. yeni bölümü ile yeni sezonu bu akşam FOX TV ekranlarında açıyor. Kadın dizisinin fragmanında; trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırılan Hatice, Sarp, Arif ve Bahar yaşam savaşı veriyordu. Kadın dizisinin yeni sezonu beklenirken dikkat çeken bir transfer gerçekleşti ve Hümeyra, Kadın dizisinin kadrosuna katıldı.
BENNU YILDIRIMLAR YERİNE HÜMEYRA MI GELDİ?
Kadın dizisinde sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği haberi sonrasında Kadın izleyicileri biraz korktu. Çünkü tahminlerden biri de dizide Hatice’ye hayat veren Bennu Yıldırımlar’ın senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağıydı. Şimdi de Hümeyra’nın Kadın dizisine dahil olması, Bennu Yıldırımlar gidecek yerine Hümeyra’mı gelecek? sorusunu akıllara getirdi.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’YLE YILLAR SONRA AYNI DİZİDE
Daha önce Melekler Korusun’da birlikte rol alan Hümeyra ve Özge Özpirinçci yıllar sonra aynı dizide rol alacak. Hümeyra’nın Kadın dizisinde yer alacağının duyurulmasının ardından dizinin başrol oyuncularından Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Twitter’da Özpirinçci şu sözlere yer verdi: “Rüya gibi bir şey bu… Seninle bir kez daha aynı seti paylaşmak paha biçilemez! ”
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci / Bahar Çeşmeli
Caner Cindoruk / Sarp Çeşmeli
Bennu Yıldırımlar / Hatice Sarıkadı
Şerif Erol / Enver Sarıkadı
Seray Kaya / Şirin Sarıkadı
Feyyaz Duman / Arif
KADIN DİZİSİ KONUSU
Kocası Sarp'ın ölümünden sonra Bahar'ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.