Kadın dizisinde 3. sezon heyecanı… Kadın yeni sezon ne zaman?

Kadın dizisinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler merakla 3. sezon fragmanını araştırıyor. Kadın dizisinde 3. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Kadın dizisinin yeni sezonu için sürpriz transferler dikkat çekti. Peki yaz tatiline giren Kadın dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler...

Kadın dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Oyuncu kadrosunda Özge Özpririnçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol ve Feyyaz Duman gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Kadın dizisinin sezon finalinde; Bahar, Şirin ile Sarp'ın fotoğtaflarını gördükten sonra içinde Sarp'a karşı olan iyi duyguları birbir öldürüyor ama onunla da yüzleşmek istiyor. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. İşte Kadın dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler…

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisi bu sezona 2 Ekim Salı günü başladı. Diğer dizilerden 2 hafta daha geç yayına başlayan dizinin bu senede benzer tarihlerde yayında olması bekleniyor. Ayrıca Kadın dizisi önümüzdeki sezon da salı günleri yayınlanmaya devam edecek.

HÜMEYRA KADROYA GİRİYOR

Kadın dizisinin yeni sezonu için geri sayım yolda. Başrollerini Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunun güçlendirilmeye çalıştığı diziye son olarak usta oyuncu Hümeyra dahil oldu.

BENNU YILDIRIMLAR YERİNE HÜMEYRA MI GELİYOR?

Kadın dizisinde sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği haberi sonrasında Kadın izleyicileri biraz korktu. Çünkü tahminlerden biri de dizide Hatice'ye hayat veren Bennu Yıldırımlar'ın senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağıydı. Şimdi de Hümeyra'nın Kadın dizisine dahil olması, Bennu Yıldırımlar gidecek yerine Hümeyra'mı gelecek? sorusunu akıllara getirdi.

KADIN 64. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Şirin'in Emre'nin yanında Arda'dan söz etmesi ile Emre gerçekleri öğreniyor. Emre hiç vakit kaybetmiyor ve Arda'yı anensine getiriyor. Ceyda, Arda'yı kapıda Emre ile görünce sevgi ile oğluna sarılıyor. Arda ve Emre'yi birlikte görmek de Ceyda'yı ayrıca mutlu ediyor.

BAHAR: SENDEN NEFRET EDİYORUM

Bahar, fotoğraf olayını öğrendikten sonra Sarp ile konuşmak istiyor. Arif ve Kısmet'in meraklı bakışları arasında Sarp'a fotoğraflar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Sarp anlamamazlıktan gelirken, Bahar Şirin ile sevişme fotoğrafların' diyerek Sarp'ı köşeye sıkıştırıyor. Bahar öfke ile dolu ve sözlerini bir bir sıralıyor. Bahar başına bir felaket geldiğini söyleyerek Sarp ile tanışmasının, evlenmesinin ve ondan çocuk yapmasınınbir hata olduğunu söylüyor. Sarp, Bahar'ın onun nasıl bir adam olduğunu hatırlamasını istiyor. Hatta Bahar ona inanmadığı için sitem ediyor. Sarp, Bahar'ın Arif yüzünden ona inanmadığını söyleyince Bahar da ipleri koparıyor. Enver o sırada Bahar ile Sarp'ın yanına gelirken Bahar bu sözü duyuyor ve Sarp'a vurarak ondan nefret ettiğini haykırıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

ŞİRİN DUR DURAK BİLMİYOR

Şirin bir kez daha Sarp ile Bahar'ın arasını açmayı başarıyor. Hatta onları kanlı bıçaklı hale getiriyor. Ancak bu sefer Şirin'in yanına bu yaptığı kar kalmıyor. Ender, Şirin'e rest çekiyor. Tabi Şirin yine rahat durmuyor. Herkeste şok yaratacak bir hamle yapıyor.