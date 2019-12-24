Kadın dizisinde kim vuruldu? Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 77. son bölüm izle

Kadın dizisi 76. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Şerif Erol, Seray Kaya, Ece Özdikici ve Feyyaz Duman’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; yılbaşı kutlaması için herkes Bahar'ın evine davet edilmiştir. Şirin davet edilmeyince kıskançlık krizine girer. Arif Şirin'i davet etmek için gittiğinde bir patlama sesi duyulur. Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 77. son bölüm izleme linki...

Kadın dizisinin son bölümünde; Enver'in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır.

KADIN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KADIN FRAGMAN

KADIN 77. SON BÖLÜM İZLE

Arif ve Bahar'ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif'in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar'ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

Şirin'in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda'yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver'in Arda'yı vermemek için Dursun'u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar'a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif'i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin'i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.