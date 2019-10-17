Kadın dizisinden ayrılmıştı! İşte Caner Cindoruk’un yeni dizisi…

Önümüzdeki bölümde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk Kadın dizisine veda edecek. Caner Cindoruk, Show TV’de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinde rol alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hilal Saral yapacak.

FOX’ta yayınlanan Kadın dizisinin bir önceki sezonunun final bölümünde kaza yapan aracın içinde yer alan Bahar, Arif, Hatice ve Sarp'ın durumları merak ediliyordu. Seyirci önce Hatice’nin ölümünü öğrendi. Ardından Sarp’ın kötüleşmesiyle adeta şok oldu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Caner Cindoruk 3. sezonuna başlayan Kadın dizisinin kadrosundan ayrıldı. Cindoruk’un yeni adresi belli oldu. Müzik ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çeken oyuncu Ay Yapım ile el sıkıştı. Cindoruk başarılı kadın yönetmenlerden Hilal Saral’ın imza atacağı Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı.



Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran’ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV’de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.