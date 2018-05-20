Kadın izleyiciden Nihat Hatipoğlu’na şoke eden soru

Ramazan ayında popüler din adamları yine ekranlarda boy göstermeye başladı. Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren canlı yayınlanan programlarda konuklar ilginç soruları ve davranışlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Bunların sonuncusu kendisini erkek gibi hissettiğini ve kadınlardan hoşlandığını söyleyen bir kadın oldu. Canlı programa katılan kadın Hatipoğlu'na ne yapması gerektiğini sordu.

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Nihat Hatipoğlu’nun programında mikrofonu alan kadın izleyici, “Dünyaya bayan olarak geldim ama bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı?” şeklinde bir soru yöneltti. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun programında alandaki izleyicilerden birinin sorusu soğuk duş etkisi yarattı.

“BAYANLARDAN HOŞLANIYORUM”

Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınlanan programda mikrofonu alan kadın izleyici, “Doğuştan bayan olarak gelmişim ama kendimi erkek gibi hissediyorum. Bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı?” şeklinde bir soru yöneltti. Hatipoğlu, panikledi ve “Bir saniye” dedikten sonra kadının sorusunu yanıtlamaya çalıştı.

“MÜCADELE ETMEN GEREKİR”

Durumun psikolojiyle alakalı olduğuna vurgu yapan Nihat Hatipoğlu, kadın izleyicinin sorusuna şu cevabı verdi: “Kendinizi disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekiyor. Bu senin imtihanın olabilir hanım kızım. Mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, inancına ve aklına teslim olman daha doğru olur.”

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