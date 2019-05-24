Kadın sezon finali fragmanı: Bahar yere yığılıyor! (Kadın 64. yeni bölüm fragmanı izle)

KADIN 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Bahar'ın hastalığı yeniden mi nüksediyor? #Kadın'ın sezon finali fragmanı yayında. @kadindizifox https://t.co/SuXeGNwhcg
— FOX (@FOXTurkiye) May 24, 2019
KADIN 63. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Doruk’un sünnet hazırlıkları bir kez daha gülen yüzlere sebep olurken ansızın kapıya dayanan polisler Nisan ile Doruk’un sevincini kursağında bırakıyor. Çünkü polisler Sarp için geliyor. Sarp neden gözaltına alındığını anlamadan çocuklarını sakinleştirmeye çalışıyor. Ama Nisan ve Doruk bu olaydan çok etkileniyor. Polislerin apartmana girdiğini gören Arif de arkalarından gidiyor. Sarp, sünnet düğününden sonra gidiyor ama polisler ona bilgi vermiyorlar. Hatta ellerini kelepçeliyorlar. Sarp Nisan ve Doruk’un sakinleştirmede Arif’ten destek alıyor. Sarp, Arif’e teşekkür ediyor. Nisan’ın ‘baba gitme’ diye ağlayışı ile Sarp gitmek zorunda kalıyor.
BAHAR FOTOĞRAFLARI GÖRÜYOR
Pırıl, Bahar’ı ziyarete geliyor. Artık Sarp ile ilgisinin olmadığını sadece çocuklarının babası olduğunu söylüyor. Bahar da Pırıl’a Sarp’ın onun için de bir şey ifade etmediğini anlatıyor. Ve Sarp’ı istemediğini de söylüyor. Bu konuşmaya tanıklık eden Şirin kendini ortaya atıyor. Sarp’ı istediğini ulu orta söyleyerek bir kez daha sinirleri geriyor. Şirin sorunu daha da büyüterek Pırıl’a fotoğrafları soruyor. Bahar öfkesine hakim olamıyor ve Şirin’in boğazına yapışıyor. Ve Bahar artık fotoğrafların peşinde. Enver ve Pırıl, Sarp’ın suçu olmadığını söylese de Bahar ikna olmuyor. Fotoğrafları da gören Bahar iyice kendini kaybediyor.