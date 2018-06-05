Kadın sezon finali full izle! Final yapan dizide Bahar ve Sarp bir araya gelecek mi?

Kadın, sezon finali yaptı! Kadın dizisi bu sezonun şüphesiz en çok izlenen dizilerinden biri. Dizinin Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın yer alıyor, dizide iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Bahar'ın hikayesi ele alınıyor. Bütün sezon boyunca merak edilen soru Bahar ile Sarp'ın kavuşup kavuşmayacağı idi. Peki son bölümde neler olacak? İşte Kadın sezon finali izleme linki...

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Kadın dizisinin sezon finalinde; Enver'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp'ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif'in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif'in ise Bahar'a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp'ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp'ı tekrar Amerika'ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir…

KADIN SEZON FİNALİ İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp ile görüşmek isteyen Enver çok büyük bir tehlikenin içine girmiştir. Sarp'ın yaşadığını Ceyda ve Yeliz'e söylemesi üzerine de Yeliz gerçeği Bahar'dan saklamak istemez. Suat ise elindeki Şirin kozunu en akıllıca şekilde kullanmaya karar verir ve onu Pırıl ile tanıştırır. Bunun üzerine ailesinden birine zarar gelmesini istemeyen Şirin, Suat ile iyi anlaşmak ister.

Arif, Ceyda'nın cesaretlendirmesi üzerine duygularını Bahar'a itiraf eder. Arif'in söyledikleri karşısında şaşıran Bahar'ın ise bu itiraf sonucunda cevabı merak konusu…