Kadın sezon finali yayınlandı: Korkunç kaza! (Kadın 64. son bölüm izle)

Kadın dizisi 64. Bölümü ile sezon finali yaptı. Kadın 64. Son bölümde; Ceyda oğlu ile Emre'yi yan yana görmenin mutluluğunu yaşarken, Bahar Sarp ile yüzleşiyor. Ama bu sefer Sarp da alttan almıyor ve Bahar'ı ona inanmadığı için suçluyor. Hatta Bahar'ın Arif'e aşık olduğunu söylüyor. Bahar ise tüm yaşananlardan bunalmış bir şekilde nefretini haykırıyor. Şirin'in cezasını bu kez Enver veriyor, ama Şirin yine rahat durmuyor. Öte yandan Bahar bir kez daha yol ortasında bayılıyor. Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken korkunç bir olay yaşanıyor. Peki Kadın dizisi sezon finalinde başka neler yaşandı? Kadın 64. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Kadın sezon finali bugün ekrana geldi. Kadın 64. son bölümde; Bahar, Şirin ile Sarp’ın fotoğraflarını gördükten sonra içinde Sarp’a karşı olan iyi duyguları birbir öldürüyor ama onunla da yüzleşmek istiyor. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Bahar’ın ona inanmamasını öne sürünce de işler daha da kötüleşiyor. Şirin’in tüm sebep olduklarının cezasını vermek isteyen Enver resti çekiyor. Ve Bahar’ın ansızın sokak ortasında yere yığılışı yürekleri ağza getiriyor. İşte Kadın sezon finali izleme sayfası…

KADIN 64. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Şirin’in Emre’nin yanında Arda’dan söz etmesi ile Emre gerçekleri öğreniyor. Emre hiç vakit kaybetmiyor ve Arda’yı anensine getiriyor. Ceyda, Arda’yı kapıda Emre ile görünce sevgi ile oğluna sarılıyor. Arda ve Emre’yi birlikte görmek de Ceyda’yı ayrıca mutlu ediyor.

BAHAR: SENDEN NEFRET EDİYORUM

Bahar, fotoğraf olayını öğrendikten sonra Sarp ile konuşmak istiyor. Arif ve Kısmet’in meraklı bakışları arasında Sarp’a fotoğraflar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Sarp anlamamazlıktan gelirken, Bahar Şirin ile sevişme fotoğrafların’ diyerek Sarp’ı köşeye sıkıştırıyor. Bahar öfke ile dolu ve sözlerini bir bir sıralıyor. Bahar başına bir felaket geldiğini söyleyerek Sarp ile tanışmasının, evlenmesinin ve ondan çocuk yapmasınınbir hata olduğunu söylüyor. Sarp, Bahar’ın onun nasıl bir adam olduğunu hatırlamasını istiyor. Hatta Bahar ona inanmadığı için sitem ediyor. Sarp, Bahar’ın Arif yüzünden ona inanmadığını söyleyince Bahar da ipleri koparıyor. Enver o sırada Bahar ile Sarp’ın yanına gelirken Bahar bu sözü duyuyor ve Sarp’a vurarak ondan nefret ettiğini haykırıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

ŞİRİN DUR DURAK BİLMİYOR

Şirin bir kez daha Sarp ile Bahar’ın arasını açmayı başarıyor. Hatta onları kanlı bıçaklı hale getiriyor. Ancak bu sefer Şirin’in yanına bu yaptığı kar kalmıyor. Ender, Şirin’e rest çekiyor. Tabi Şirin yine rahat durmuyor. Herkeste şok yaratacak bir hamle yapıyor.

BAHAR BAYILIYOR

Sarp çocuklarla beraber okuldan dönüyor. Bahar da Hatice ile beraber yolda onlarla karşılaşıyor. Nisan ve Doruk annelerine doğru gülümserken sevinç bakışlarını endişe kaplıyor ve koşarak annelerinin yanına gidiyorlar. Sarp ve Hatice’de Bahar’a bir şey olmasından çok korkuyor. Hatta Arif de bu anlara tanık oluyor ve koşarak Bahar’ın başına geliyor. Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaya çalışırlarken korkunç bir sürpriz yaşanıyor. Hatice, Sarp, Arif ve Bahar aynı arabadayken kaza geçiriyorlar.