Kadın yeni bölüm bu akşam neden yok? Kadın dizisi yeni bölüm ne zaman?

Kadın yeni bölüm bu akşam neden yok? Kadın dizisi yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Salı akşamları yeni bölümleri ile diziseverleri ekran başına kilitleyen Kadın dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 31 Aralık Salı gecesi Kadın dizisi yeni bölümü yerine Yaparsın Aşkım yılbaşı Özel Programı yayınlanacak. Peki Kadın yeni bölüm ne zaman?

Yeni yıla girerken tüm kanallarda olduğu gibi FOX TV de yılbaşı özel programı yayınlayacak. Bu nedenle Kadın dizisini yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kadın dizisi yeni bölümü yılbaşı nedeniyle ertelendi. Kanalların reklam anlaşmalarının araya girmesi ile birlikte Kadın dizisi 2 hafta yayınlanmayacak. Kadın dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Salı günü ekranlarda olacak.