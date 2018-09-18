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Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın yeni bölüm tarihi belli mi?
Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın yeni bölüm tarihi belli mi?
Başarılı bir sezonun ardından final yapan Kadın dizisi için yeni sezon yaklaşıyor. Kadın dizisi yeni sezon yeni bölümden tanıtımlar da gelmeye başladı. Peki Kadın yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu mu?
Magazin 18 Eylül 2018 - 11:47

Eşi Sarp’ın ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Kadın dizisinin yeni sezonunu merakla bekleyenler için yayıncı kanal Fox TV tarafından yeni bir tanıtım yayınlandı. Fox Tv henüz Kadın dizisinin yeni sezonu için henüz bir tarih belirtmedi.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN?

MED & MF yapımın ekrana taşıdığı Kadın dizisi yeni sezon tarihi merakla bekleniyor. Henüz belli olmayan Kadın 2.sezonunun yeni yayın döneminde Eylül ayında tekrar ekrana gelmesi bekleniyor.

KADIN YENİ SEZON TANITIMI

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