Yeni sezonda diziler birer birer yayın hayatına başlarken yine en çok merak edilen Kadın dizisi oldu. Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Bahar ve ailesi görülüyor. Bahar, “Ben bir kadınım, savaşırsam mutlaka kazanırım!” diyor ve başka kadınlara başarabilirsiniz mesajı veriyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Hümeyra dahil oldu. Merak uyandıran fragmanda Bahar, üstesinden geldiği zorlukları paylaşmak için sahneye çıkıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kadın dizisinin yeni sezonu için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı. Dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizi geçen sezon her Salı FOX TV'de yayınlanıyordu.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Şirin'in Emre'nin yanında Arda'dan söz etmesi ile Emre gerçekleri öğreniyor. Emre hiç vakit kaybetmiyor ve Arda'yı anensine getiriyor. Ceyda, Arda'yı kapıda Emre ile görünce sevgi ile oğluna sarılıyor. Arda ve Emre'yi birlikte görmek de Ceyda'yı ayrıca mutlu ediyor.

Bahar, fotoğraf olayını öğrendikten sonra Sarp ile konuşmak istiyor. Arif ve Kısmet'in meraklı bakışları arasında Sarp'a fotoğraflar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Sarp anlamamazlıktan gelirken, Bahar Şirin ile sevişme fotoğrafların' diyerek Sarp'ı köşeye sıkıştırıyor.

Bahar öfke ile dolu ve sözlerini bir bir sıralıyor. Bahar başına bir felaket geldiğini söyleyerek Sarp ile tanışmasının, evlenmesinin ve ondan çocuk yapmasınınbir hata olduğunu söylüyor. Sarp, Bahar'ın onun nasıl bir adam olduğunu hatırlamasını istiyor. Hatta Bahar ona inanmadığı için sitem ediyor. Sarp, Bahar'ın Arif yüzünden ona inanmadığını söyleyince Bahar da ipleri koparıyor. Enver o sırada Bahar ile Sarp'ın yanına gelirken Bahar bu sözü duyuyor ve Sarp'a vurarak ondan nefret ettiğini haykırıyor.