Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon fragmanı…

Dizilerin yeni sezon bölümlerinin birer birer başlamasının ardında gözler başrolünde Özge Özpirinçi’nin yer aldığı Kadın dizisine çevrildi. Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Hümeyra dahil oldu. Merak uyandıran fragmanda Bahar, üstesinden geldiği zorlukları paylaşmak için sahneye çıkıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kadın yeni sezon fragmanı…

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kadın dizisinin yeni sezonu için yalnızca “Yakında” açıklaması yapıldı. Dizinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizi geçen sezon her Salı FOX TV'de yayınlanıyordu.

KADIN YENİ SEZON FRAGMANI

KADIN 64. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Şirin'in Emre'nin yanında Arda'dan söz etmesi ile Emre gerçekleri öğreniyor. Emre hiç vakit kaybetmiyor ve Arda'yı anensine getiriyor. Ceyda, Arda'yı kapıda Emre ile görünce sevgi ile oğluna sarılıyor. Arda ve Emre'yi birlikte görmek de Ceyda'yı ayrıca mutlu ediyor.

BAHAR: SENDEN NEFRET EDİYORUM

Bahar, fotoğraf olayını öğrendikten sonra Sarp ile konuşmak istiyor. Arif ve Kısmet'in meraklı bakışları arasında Sarp'a fotoğraflar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Sarp anlamamazlıktan gelirken, Bahar Şirin ile sevişme fotoğrafların' diyerek Sarp'ı köşeye sıkıştırıyor.

Bahar öfke ile dolu ve sözlerini bir bir sıralıyor. Bahar başına bir felaket geldiğini söyleyerek Sarp ile tanışmasının, evlenmesinin ve ondan çocuk yapmasınınbir hata olduğunu söylüyor. Sarp, Bahar'ın onun nasıl bir adam olduğunu hatırlamasını istiyor. Hatta Bahar ona inanmadığı için sitem ediyor. Sarp, Bahar'ın Arif yüzünden ona inanmadığını söyleyince Bahar da ipleri koparıyor. Enver o sırada Bahar ile Sarp'ın yanına gelirken Bahar bu sözü duyuyor ve Sarp'a vurarak ondan nefret ettiğini haykırıyor.

Şirin bir kez daha Sarp ile Bahar'ın arasını açmayı başarıyor. Hatta onları kanlı bıçaklı hale getiriyor. Ancak bu sefer Şirin'in yanına bu yaptığı kar kalmıyor. Ender, Şirin'e rest çekiyor. Tabi Şirin yine rahat durmuyor. Herkeste şok yaratacak bir hamle yapıyor. Sarp çocuklarla beraber okuldan dönüyor. Bahar da Hatice ile beraber yolda onlarla karşılaşıyor. Nisan ve Doruk annelerine doğru gülümserken sevinç bakışlarını endişe kaplıyor ve koşarak annelerinin yanına gidiyorlar. Sarp ve Hatice'de Bahar'a bir şey olmasından çok korkuyor. Hatta Arif de bu anlara tanık oluyor ve koşarak Bahar'ın başına geliyor. Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaya çalışırlarken korkunç bir sürpriz yaşanıyor. Hatice, Sarp, Arif ve Bahar aynı arabadayken kaza geçiriyorlar.