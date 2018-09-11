Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Kadın dizisini ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Kadın dizisinin finalinde yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından Kadın dizisinin yeni sezonunu merakla bekleyenler için yayıncı kanal Fox TV tarafından yeni bir tanıtım yayınlandı. İşte Kadın dizisi tanıtımı ve detaylar...

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Kadın dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair ipucu arayan izleyiciler için yeni bölüm tanıtımı heyecan yarattı. Kadın dizisinin yeni sezon tarihi Fox tarafından açıklanmasa da tanıtımın yayınlanması yeni sezona kısa süre kaldığını gösteriyor. İşte Kadın dizisinin yeni sezon tanıtımı…

KADIN YENİ SEZON TANITIMI



KADIN DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sürprizlerle dolu sezon finalinin her anını büyük bir dikkatle takip eden izleyiciler, finalde beklenmedik sahnelere tanık oldu. Kadın son bölüm finalinde Sarp’ın annesinin cansız bedeni ve Enver’in Suat’ın adamı tarafından boğulması soru işareti bıraktı. Asıl büyük sürprizi ise Sarp yaşadı. Hastane girişinde Sarp’ı gören Doruk’un ‘baba’ diye seslenmesi heyecan dozunu arttırdı.