Fox TV'nin fenomen dizisi Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadın yeni sezon tarihi belli mi? soruları dizinin hayranları tarafından büyük merakla araştırılıyor. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Kadın dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında dramatik sahnelerin ekrana geldiği bir sezon finali ile yayın hayatına kısa bir ara vermişti. İşte ayrıntılar...

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Eşi Sarp'ın ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren Bahar ve onun çevresindekilerin öyküsünün anlatıldığı Kadın dizisi, 5 Haziran 2018’de yayınlanan 32. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri Kadın’ın 2. sezonu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Kadın’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kadın 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte sezon finalinde yaşananlar…

KADIN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerine dramatik, hüzünlü ve heyecanlı dakikalar yaşatan Kadın dizisinin, sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihte… Sezon finalinde yayınlanan olayların aydınlanacağı, Bahar ve çocuklarının neler yapacağının netleşeceği yeni sezonun başlangıç tarihi sorgulanmaya devam ediyor.

Kadın’ın merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğu ve yeni sezon fragmanı yayınlandığı takdirde dizi ile ilgili haberimizden öğrenebilirsiniz.



SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Enver'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp'ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif'in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif'in ise Bahar'a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp'ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp'ı tekrar Amerika'ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir…