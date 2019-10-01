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Kadın yeni sezon ne zaman? Kadın bu akşam yayınlanacak mı? FOX TV yayın akışı
Kadın yeni sezon ne zaman? Kadın bu akşam yayınlanacak mı? FOX TV yayın akışı
Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı büyük bir merak uyandırdı. Sezon finalinde Arif'in kullandığı araç kaza yapmıştı. Bahar ve Hatice'nin de bulunduğu araçta bir kişi hayatını kaybediyor. Hatice mi yoksa Bahar mı? Kadın yeni sezon ne zaman? Kadın bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilenler...
Magazin 1 Ekim 2019 - 18:55

Son zamanların reyting rekortmeni dizilerinden biri de başrolünde Özge Özpirinçci’nin yer aldığı Kadın dizisi… Sezon finalinde ekrana bir kaza gelmişti, yeni bölümde bu kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini izleyeceğiz.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kadın dizisinin yeni sezon bölümü bu akşam 20.00’da FOX TV’de yayınlanacak. Kadın her Salı akşamı FOX TV’de yayınlanacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI

HATİCE Mİ BAHAR MI ÖLÜYOR?

Doruk, yeni fragmanda annesinin söz verdiğini onları bırakmayacağını söylüyor. Fragmanda Hatice ile Bahar’ın yaralandığı görülüyor. Diziseverler yeni bölümde hangi karakterin öleceğini izleyebilecek.

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