Kadın yeni sezon ne zaman? Kadın bu akşam yayınlanacak mı? FOX TV yayın akışı

Kadın yeni sezon ne zaman? Kadın bu akşam yayınlanacak mı? FOX TV yayın akışı

Kadın dizisinin yeni sezon fragmanı büyük bir merak uyandırdı. Sezon finalinde Arif'in kullandığı araç kaza yapmıştı. Bahar ve Hatice'nin de bulunduğu araçta bir kişi hayatını kaybediyor. Hatice mi yoksa Bahar mı? Kadın yeni sezon ne zaman? Kadın bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilenler...