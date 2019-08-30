Kadın’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kadın fragmanı yayınlandı mı?

Kadın dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu. Oyuncu kadrosunda Özge Özpririnçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol ve Feyyaz Duman gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yaz tatiline giren Kadın dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler...

Kadın dizisinin sezon finalinde; Bahar, Şirin ile Sarp’ın fotoğtaflarını gördükten sonra içinde Sarp’a karşı olan iyi duyguları birbir öldürüyor ama onunla da yüzleşmek istiyor. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Bahar’ın ona inanmamasını öne sürünce de işler daha da kötüleşiyor. Şirin’in tüm sebep olduklarının cezasını vermek isteyen Enver resti çekiyor. Ve Bahar’ın ansızın sokak ortasında yere yığılışı yürekleri ağza getiriyor. Onu kurtarmak için harekete geçen Suat, Arif ve Hatice ise korkunç bir kaza geçiriyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman? Yeni sezonda hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Kadın dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler…

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisi bu sezona 2 Ekim Salı günü başladı. Diğer dizilerden 2 hafta daha geç yayına başlayan dizinin bu senede benzer tarihlerde yayında olması bekleniyor. Ayrıca Kadın dizisi önümüzdeki sezon da salı günleri yayınlanmaya devam edecek.

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Şirin’in Emre’nin yanında Arda’dan söz etmesi ile Emre gerçekleri öğreniyor. Emre hiç vakit kaybetmiyor ve Arda’yı anensine getiriyor. Ceyda, Arda’yı kapıda Emre ile görünce sevgi ile oğluna sarılıyor. Arda ve Emre’yi birlikte görmek de Ceyda’yı ayrıca mutlu ediyor.

BAHAR: SENDEN NEFRET EDİYORUM

Bahar, fotoğraf olayını öğrendikten sonra Sarp ile konuşmak istiyor. Arif ve Kısmet’in meraklı bakışları arasında Sarp’a fotoğraflar hakkında konuşmak istediğini söylüyor. Sarp anlamamazlıktan gelirken, Bahar Şirin ile sevişme fotoğrafların’ diyerek Sarp’ı köşeye sıkıştırıyor. Bahar öfke ile dolu ve sözlerini bir bir sıralıyor. Bahar başına bir felaket geldiğini söyleyerek Sarp ile tanışmasının, evlenmesinin ve ondan çocuk yapmasınınbir hata olduğunu söylüyor. Sarp, Bahar’ın onun nasıl bir adam olduğunu hatırlamasını istiyor. Hatta Bahar ona inanmadığı için sitem ediyor. Sarp, Bahar’ın Arif yüzünden ona inanmadığını söyleyince Bahar da ipleri koparıyor. Enver o sırada Bahar ile Sarp’ın yanına gelirken Bahar bu sözü duyuyor ve Sarp’a vurarak ondan nefret ettiğini haykırıyor.

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ŞİRİN DUR DURAK BİLMİYOR

Şirin bir kez daha Sarp ile Bahar’ın arasını açmayı başarıyor. Hatta onları kanlı bıçaklı hale getiriyor. Ancak bu sefer Şirin’in yanına bu yaptığı kar kalmıyor. Ender, Şirin’e rest çekiyor. Tabi Şirin yine rahat durmuyor. Herkeste şok yaratacak bir hamle yapıyor.

BAHAR BAYILIYOR

Sarp çocuklarla beraber okuldan dönüyor. Bahar da Htice ile beraber yolda onlarla karşılaşıyor. Nisan ve Doruk annelerine doğru gülümserken sevinç bakışlarını endişe kaplıyor ve koşarak annelerinin yanına gidiyorlar. Sarp ve Hatice’de Bahar’a bir şey olmasından çok korkuyor. Hatta Arif de bu anlara tanık oluyor ve koşarak Bahar’ın başına geliyor. Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaya çalışırlarken korkunç bir sürpriz yaşanıyor. Hatice, Sarp, Arif ve Bahar aynı arabadayken kaza geçiriyorlar.