Kadınların emeğine el uzatmak ve omuz vermek istedim

Baraj filminin dizi uyarlamasının başrol ismi Biran Damla Yılmaz SÖZCÜ HAFTASONU’na konuştu. Türkan Şoray’ın 43 yıl önce oynadığı filmi yeniden canlandıran Yılmaz, “Kadınlar için bir araya gelip bir şeyler yapmalıyız ve daha etkili adımlar atmalıyız” dedi.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, FOX'taki Baraj dizisinde, Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın 43 yıl önce hayat verdiği başrolü oynuyor. Baraj'ın dizi uyarlamasındaki rolüyle Türkan Şoray'ın beğenisini kazandığını söyleyen Yılmaz “Türkan Hanım'ın canlandırdığı karakteri oynamak çok gurur verici” dedi. Oynadığı karakterin kendisine de çok benzediğini ifade eden güzel oyuncu, “Nehir benim gibi inatçı ve kafasının dikine giden bir kadın” yorumunu yaptı. Daha önce ‘Mucize 2 Aşk' filminde Mizgin karakteriyle sevilen Biran Damla, insanların yaşamına dokunan, unuttuklarımızı hatırlatan hikâyelerin çok kıymetli olduğunu anlattı.

– Oyunculukta ‘Kırılma noktam' diyebileceğiniz bir an var mı?

Aslında ilk işimi 14 yaşındayken aldım. Hâlâ unutamıyorum o zamanki heyecanımı ve paniğimi. Hiçbir bilgim ve tecrübem yoktu. Sonrasında dersler aldım. O zamandan beri de durmaksızın çalıştığım için işi mutfağında öğrenmeye başladım. Çocukken kendi kendime bulduğum bir oyunun ilerideki mesleğim olacağı aklıma hiç gelmemişti. Ama çok mutluyum, işimi seviyorum. En önemli noktayı sorarsanız, Mucize 2 Aşk setiydi. Bana çok şey kattı. Mizgin çok güçlü bir karakterdi. Bana kendi özel hayatımda kurduğum insan ilişkilerinde bile çok faydası dokundu.

UÇUK-KAÇIK ROL İSTERİM

– Kırgın Çiçekler, Mucize 2 filmi ve son olarak Baraj'la ekrandasınız. Rol seçimlerinde yüzünüzdeki masum ifadenin ve güzelliğin etkisi nedir?

Güzellik tabii ki avantaj ama sürekliliği olmayan bir şey bence. Ben projeleri seçerken insanların hayatında yer alan, onlara dokunabileceğimiz hikâyeler olmasına özen gösteriyorum. Görmezden gelinenleri gösteren, unuttuklarımızı hatırlatan hikâyeler daha değerli bence. Yani karaktere sadece masum olarak bakmıyorum. Çok uçuk kaçık bir karakteri oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum mesela.

– Baraj dizisi aslında 43 yıl önceki Baraj filminin uyarlaması. Siz de aslında Türkan Şoray'ın canlandırdığı karaktere hayat veriyorsunuz. Hiç konuşma fırsatınız oldu mu?

Türkan Hanım'ın canlandırmış olduğu karakteri tekrardan benim canlandırıyor olmam çok gurur verici. Kendisinin de beğenisini kazandığımla ilgili bir dönüş aldım, evet. Nehir karakteri de benim gibi inatçı ve kafasının dikine giden bir kadın.

DESTEK VERMEYE DEVAM

– Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. Orada bir müjde vermiştiniz. “Emekçi kadınların sesi olacağım” diye. Detayları belli oldu mu?

Evet, birçok kadın bana mail atmaya başlamıştı. Çalışmak istediği ile ya da bir şekilde emekleriyle kurdukları işe destek olmam ile alakalı. Ben de onlara bir hashtag verdim. Paylaşımlarına onu yazarlarsa, bende kendi profilimden onları desteklerim. Yani elimden geldiğince onlara yardım eli uzatmak, omuz omuza vermek istedim.

FARKINDALIK ÖNEMLİ

– Kadınların ne kadar güçlü olduklarını göstermek istediğinizi de belirtmiştiniz. Elbette çok güçlüyüz ancak hâlâ şiddete, baskıya en çok maruz kalanlar kadınlar. Bu, nasıl değişecek?

Farkındalık… Aslında olaylara tek bir yerden değil de daha geniş çaplı bakmamız gerekiyor. Herkes sosyal medyadan düşüncelerini yazıyor. Saygı duyuyorum. Ama oradan bunları yazmak, bir yerlerde ölmek üzere olan bir kadını o an kurtaramıyor maalesef. Belki daha etkili adımlar atmalıyız. Gerçekten bir araya gelip bir şeyler yapmalıyız.

PANDEMİ BİR ARINMA DONEMİ

– Sosyal medya şiddeti diye de bir durum var. En son yaşadığınız olayda sosyal medya paylaşımınıza yapılan yorumlar da bir nevi toplumsal şiddet değil mi?

Evet kesinlikle. O zaman da söyledim. İnsanların söyleyecek çok şeyi var. Ama bazıları da sosyal medyada kendini çok duyarlı bir insanmış gibi göstermek, tatmin olmak için alakasız noktalara değiniyor. Ben yorumları okurum, geçerim.

– Pandemi, yasaklar, felaketler ve deprem… Herkesi çok etkileyen bir süreç yaşıyoruz. Sizi nasıl etkiliyor tüm bunlar?

İnsanoğlunun bir imtihandan geçtiğini düşünüyorum aslında. Yeni bir döngüye giriyoruz. Arınma dönemindeyiz. Doğa, evren her şeyi kapsıyor bu dediğimiz. Yeniden terbiye ediliyoruz sanki. Eğer ki bakış açımızı doğru ayarlarsak. Çok verimli bir yıl içindeyiz. Çünkü bize çok şey kattı ve aynı zamanda yeniden hatırlattı…