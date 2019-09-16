Kadir Doğulu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Aziz karakterini canlandıran Kadir Doğulu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kadir Doğulu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Kadir Doğulu, 1982 doğumludur. Küçük Sırlar isimli dizide canlandırdığı Ali karakteriyle televizyon dünyasına adım atan Kadir Doğulu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Kadir Doğulu nereli ve kaç yaşında?

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Abdülkadir Doğulu’dur. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynayan Kadir Doğulu, 2011 yılında Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Güney karakterin ile önemli bir çıkış yapmış; Bana Sevmeyi Anlat, Fatih Harbiye, Sevdam Alabora, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi önemli projelerde yer almıştır.

Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşi olan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlidir.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, 1.79 metre boyunda, 71 kilo ve Koç burcudur.

Kadir Doğulu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Aziz) (TV Dizisi)

2017 – Babamın Günahları (Ozan) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Alper) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Mehmet Giray Han) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (TV Dizisi)

2015 – Sevdam Alabora (Gökhan) (TV Dizisi)

2013 – Fatih Harbiye (Macit) (TV Dizisi)

2013 – Bir Hikayem Var (Mert) (Sinema Filmi)

2011/2013 – Pis Yedili (Güney) (TV Dizisi)

2010/2011 – Küçük Sırlar (Ali) (TV Dizisi)