Kadir Doğulu, mıntıka temizliği yaptı

Doğaya olan düşkünlükleriyle bilinen ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, tatillerine devam ediyor. Çift önceki gün mıntıka temizliği yaparken objektiflere yansıdı.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, önceki gün Muğla'nın Akyaka ilçesinde görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan ikili, daha sonra ayarladıkları bota binerek, rotayı gözlerden uzak bir koya çevirdi. Milliyet’in haberine göre, yanlarında götürdükleri kamp eşyalarıyla dikkat çeken ikili, uzun süre güneşin ve doğanın tadını çıkardı. Denize girmeyen çift, baş başa, meraklı gözlerden uzak bir gün geçirdi.

MINTIKA TEMİZLİĞİ

Doğulu, bir ara eline aldığı çöp poşetiyle, koyda bulunan çöpleri toplarken, eşi ise güneşlenmeyi tercih etti.

