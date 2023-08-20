Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün doğum gününü kutladı
Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından eşi Neslihan Atagül'ün 31. yaş gününü kutladı.
2016 yılında Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu, geçen aylarda Alaçatı’da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Çok konuşulan görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten Neslihan Atagül, bugün 31 yaşına girdi.
Atagül’ün doğum gününe özel ise eşi Kadir Doğulu Instagram hesabından video yayınladı.
Doğulu videoya, “Neşeli bir hayatın, çok güzel anıların olsun… Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.