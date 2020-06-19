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Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün menajeri oldu
Kadir Doğulu, Neslihan Atagül’ün menajeri oldu
Kadir Doğulu, menajerlik şirketi kurdu, eşi Neslihan Atagül'ün de menajeri oldu. Atagül ise eski menajeri ile sözleşmesini fesh ederek karşı tarafa yüklü miktarda tazminat ödediği iddia edildi...
Magazin 19 Haziran 2020 - 08:47

En son ‘Vuslat’ dizisinde rol alan oyuncu Kadir Doğulu, menajerliğe adım attı. Söylemezsem Olmaz programında yayınlanan habere göre geçtiğimiz günlerde şirket kurup faaliyete geçen Doğulu, ilk transferini de yaptı. Dizilerin aranan oyuncusu eşi Neslihan Atagül'ü şirketinin bünyesine katan Doğulu, eşinin işlerinden sorumlu olacak. ‘Sefirin Kızı’ adlı dizide rol alan Atagül'ün ise eski menajeriyle sözleşmesini fesh ederken yüklü miktarda tazminat ödediği kulislerde en çok konuşulan konu oldu.

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