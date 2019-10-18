Kadir Doğulu: Ortam gergin, sesimiz yüksek şekilde konuşuyoruz

Oyuncu Kadir Doğulu katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi. Doğulu, komşularının eşiyle tartıştıklarını sandığı bir yanlış anlamaya da açıklık getirdi.

Doğulu, YouTube'de yayınlanan Zeynep Ocak'ın sunduğu ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programına konuk oldu. Doğulu özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun aynı evde nasıl yaşadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kadir Doğulu kısa bir süre önce başlarına gelen bir olayı şu sözlerle anlattı.

“Biz evde kapıyı pencereyi hiç kapatmayız, içeriye temiz hava girsin köpeklerimiz var onlar rahat girip çıksın diye… Bunun bazı avantajları bazı da dezavantajları var. Mesela dün akşam Neslihan bir iş için bir takım çalışmalar yapıyor. Orada çok hiddetli bir sahne var. Bir kadın ve bir erkeğin diyaloğu… Neslihan'a yardımcı olmak için ‘erkek karakteri ben oynayayım' dedim. Senaryoyu canlandırmaya başladık. Ortam gergin, sesimiz yüksek şekilde konuşuyoruz. Komşularımız içeri giriyor o sırada, bizi duyunca kavga ettiğimizi düşünüp seslerini kesiyorlar. Kulak kabartıyoruz, kavga ettiğimizi sanıp sessizce evlerine giriyorlar ‘sus sus, rahatsız etmeyelim' diye. Hâlbuki orada senaryo gereği birbirimize çıkışıyoruz. Bazen böyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor.”

“LİSEDE EZİK BİR TİPTİM”

Okul hayatı boyunca popüler bir tip olmadığını söyleyen Kadir Doğulu kendisini şöyle tanımladı:

“Lisede ezik bir tiptim hatta eziğin önde gideniydim. Hep devlet lisesinde okudum. Sonra bir vakıf üniversitesine gitme fırsatı buldum. Onun haricinde sessiz, sakin, sürekli lakap takılan bir öğrenciydim. Sonradan açıldım.”