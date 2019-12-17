Kadir Doğulu’dan eşi Neslihan Atagül’e tam destek

Oyuncu Kadir Doğulu, meslektaşı ve eşi Neslihan Atagül'ü yeni başlayan dizisinin setinde ziyaret etti. Doğulu burada yaptığı bir özçekimi Instagram hesabından paylaştı ve eşine olan desteğini gösterdi.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül birlikte rol aldıkları reklam projeleriyle hem aşkta hem de işte ne kadar uyumlu olduklarını göstermişti. Kadir Doğulu yeni dizisine başlayan eşi Neslihan Atagül’e verdiği destekle ne kadar örnek bir koca olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Sefirin Kızı adlı dizide başrol oynayan eşi Neslihan Atagül’ü ziyaret eden Doğulu burada çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı ve şu satırları yazdı:

“Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım… Artık akşam Nare'yi izleyip hasret gidereceğiz… çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin!”