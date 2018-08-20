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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e duygusal kutlama
Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e duygusal kutlama
Oyuncu Neslihan Atagül 26 yaşına bastı. Kadir Doğulu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı
Magazin 20 Ağustos 2018 - 12:19

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Temmuz 2016’da muhteşem bir düğünle evlenmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili aşklarını uzun süredir dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

KADİR DOĞULU’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Oyuncu Neslihan Atagül, bugün 26 yaşına bastı. Kadir Doğulu, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Doğulu sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğrafın altına “Artık en güzeli 26… ve bilmelisin ki seninle güzel her anı… iyi ki doğdun hayatımın anlamı” notunu düştü
kadirdogulu

Son güncelleme: 13:18 - 20.08.2018
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