Kadir Doğulu’nun ‘arka bahçe’ göndermesi

Kısa bir süre önce yeni yaşını kutlayan Kadir Doğulu, sosyal medya paylaşımları üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde oluyor. Ev karantinası günlerinde vaktini verimli değerlendirmek adına takipçileriyle birlikte canlı yayınlar yapan Doğulu bu defa da yazdığı satırlar üzerinden göndermede bulundu.

Yaptığı arka bahçe göndermesi ile karantina sürecini bir iç dünyaya dönüş olarak değerlendirmemiz gerektiğini söyleyen Doğulu şu ifadeleri kullandı:

“Arka bahçemize girdik bir süre önce, yaşadığımız yerin arkası olan ormana. Her birimizin gözünden kaçan, ilgi göstermediğimiz arka bahçelerimiz gibiydi, ta ki bakmaya, görmeye karar verene kadar… aslında ne kadar güzel, fark edilesi ve ön bahçe yapılasıymış..Bakmadığımız, görmek istemediğimiz ne varsa içimizde, arka bahçelerimizde, bakılası ve görülesi, ortaya çıkartılası çok şey olduğunu bilsek nelere, ne güzelliklere sebep olur kim bilir… “