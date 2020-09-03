Kadir Doğulu’nun Erik Dalı performansı

Karantina dönemini meslektaşı ve eşi Neslihan Atagül ile geçiren ve bu süreyi son derece verimli bir şekilde değerlendirerek bir de dergi çıkartan Kadir Doğulu Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynadı, eşi Neslihan Atagül o anları kayıt altına aldı.