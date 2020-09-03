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Kadir Doğulu’nun Erik Dalı performansı
Kadir Doğulu’nun Erik Dalı performansı
Karantina dönemini meslektaşı ve eşi Neslihan Atagül ile geçiren ve bu süreyi son derece verimli bir şekilde değerlendirerek bir de dergi çıkartan Kadir Doğulu Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynadı, eşi Neslihan Atagül o anları kayıt altına aldı.
Magazin 3 Eylül 2020 - 13:01

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kadir ve Neslihan Doğulu yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırıyor.

Attıkları her adım hayranları tarafından beğeniyle takip edilen ikiliden Kadir Doğulu’nun oyun performansı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Komşularıyla sokakta Erik Dalı oynarken eşi Neslihan Atagül tarafından görüntülenen Kadir Doğulu’nun keyifli halleri dikkat çekerken videoda kimsenin maske takmıyor olması yoğun bir şekilde eleştirildi.

 