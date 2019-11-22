Kadir Doğulu’nun eski hali sosyal medyada olay oldu!

Tam bir doğa tutkunu olan ve Instagram hesabı üzerinden bu konuda bol miktarda paylaşımda bulunan Doğulu, bu defa bir TBT karesi ile takipçilerinin karşısına çıktı. Henüz genç bir delikanlıyken çekilmiş karesini hesabından paylaşan Kadir Doğulu büyük beğeni aldı.

Doğulu bu kareye; “Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra Çeviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra’nın Cafe’si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!” notunu düştü ve fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.