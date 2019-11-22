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Kadir Doğulu’nun eski hali sosyal medyada olay oldu!
Kadir Doğulu’nun eski hali sosyal medyada olay oldu!
Son dizisi 'Vuslat' ile büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, sosyal medyadan 17 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Magazin 22 Kasım 2019 - 09:53

Tam bir doğa tutkunu olan ve Instagram hesabı üzerinden bu konuda bol miktarda paylaşımda bulunan Doğulu, bu defa bir TBT karesi ile takipçilerinin karşısına çıktı. Henüz genç bir delikanlıyken çekilmiş karesini hesabından paylaşan Kadir Doğulu büyük beğeni aldı.

Doğulu bu kareye; “Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra Çeviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra’nın Cafe’si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!” notunu düştü ve fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.

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