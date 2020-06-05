Kadir Doğulu’nun kafasını karıştıran sokağa çıkma yasağı açıklamaları!

Sosyal medya hesabını karantina döneminde aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu, bu süre zarfında eşiyle birlikte bir de ‘Hadsiz’ adlı dergi çalışması gerçekleştirdi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu hikaye bölümünden paylaştığı videolarla neredeyse anlık olarak belirlenen sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tepkisini ortaya koydu.

Videosunda yasakların iptal edilmesiyle birlikte sete gitmeye çalışırken görülen Doğulu, evinden bir türlü çıkamıyor.