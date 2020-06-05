Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kadir Doğulu’nun kafasını karıştıran sokağa çıkma yasağı açıklamaları!
Kadir Doğulu’nun kafasını karıştıran sokağa çıkma yasağı açıklamaları!
Oyuncu Kadir Doğulu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, kafaları karıştıran sokağa çıkma yasağı ve yaşanan anlık iptalleri gündeme getirdi.
Magazin 5 Haziran 2020 - 14:10

Sosyal medya hesabını karantina döneminde aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu, bu süre zarfında eşiyle birlikte bir de ‘Hadsiz’ adlı dergi çalışması gerçekleştirdi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı oyuncu hikaye bölümünden paylaştığı videolarla neredeyse anlık olarak belirlenen sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili tepkisini ortaya koydu.

Videosunda yasakların iptal edilmesiyle birlikte sete gitmeye çalışırken görülen Doğulu, evinden bir türlü çıkamıyor.

 

Son güncelleme: 14:11 - 05.06.2020
Etiketler