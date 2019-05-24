Kadir Ezildi kimdir? Temizlik Avcıları Kadir Ezildi kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kadir Ezildi kimdir? Temizlik Avcıları Kadir Ezildi kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Temizlik Avcıları programıyla ekranlara çıkan Kadir Ezildi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Kadir Ezildi kimdir? Ezildi, obsesif bir temizlik hastası. Peki Kadir Ezildi kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

TLC ekranlarında yayınlanan Temizlik Avcıları programının ekibinde yer alan Kadir Ezildi samimi tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti. Ekranlara geldiği anda hayatı araştırılmaya başlanan Ezildi sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Peki Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Ezildi’nin hayatı…

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Temizlik Avcıları ekibinde yer alan Kadir Ezildi, İstanbul'da özel bir hastanede depo sorumlusu olarak çalışıyor. Ezildi,24 yaşında annesi ile yaşıyor.

Obsesif temizlik hastası olan Kadir Ezildi, “Bu hastalıksa iyi ki böyle bir hastalığım var” diyor. Haftada 3 gün isten gelip dip köşe temizlik yaptığını söyledi.

Ezildi’nin programda “Elemini kederini” atacaksın sözleri ise büyük dikkat çekti.