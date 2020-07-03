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Kadir İnanır: “Beni maskesiz görenler linç etti”
Kadir İnanır: “Beni maskesiz görenler linç etti”
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. İnanır, önceki hafta maske takmadığı için hayranları tarafından linç edildiğini sözlerine ekledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 3 Temmuz 2020 - 10:51

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, önceki gün Sarıyer’de bulunan bir AVM’de  objektiflere takıldı. Yakın dostları ile birlikte Markalar Sokağı’nda bulunan bir mekanda yemek yiyen İnanır, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

“GEÇEN HAFTA LİNÇ EDİLDİM”

Aracını beklediği sırada muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen deneyimli oyuncu, geçtiğimiz hafta maskesiz çekildiği için sosyal medyada linç edildiğini ama tedbirlere harfiyen uyduğunu söyledi. “Bir restorandan çıkmıştık, maske elimde kapıdan çıkınca takarım diye düşünüyordum, bir baktım gazeteciler patır patır çekiyor. Takmaya fırsatım olmadı, yanlış anlaşıldım” dedi.

“BİZLERİN KURALLARA UYMASI GEREKİR”

Tedbirlere çok dikkat ettiğini ve özellikle göz önünde olan sanatçıların uyması gerektiğini dile getiren İnanır, “Bizi insanlar takip ediyor, örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlarda örnek alsın” dedi. Aracının gelmesi ile teşekkür eden Kadir İnanır, yakın dostları ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.
Öte yandan Kadir İnanır’ın burnunu açık bırakarak maskeyi taktığı görüldü. Fakat maske kullanımında burnun kapalı olması gerekiyor.

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Son güncelleme: 11:22 - 03.07.2020
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