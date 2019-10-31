Kadir İnanır Instagram’da hesap açtı

Türk Sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, daha çok gençlerin rağbet ettiği dijital ortamda kendisini göstermeye karar verdi. Beyazperdede hayat verdiği karakterler üzerinden ‘Kadirizm’ kavramını oturtan 70 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz gün sanal aleme merhaba dedi.

Son dönemin ünlü yüzlerinin rağbet ettiği Instagram’da kendisine hesap açan İnanır bu kararını; “Tek resmî sosyal medya hesabımdan herkese merhaba. Bundan sonra burada buluşacağız” notu ve aynı sözleri sarf ettiği bir video ile sevenlerine duyurdu. Kadir İnanır’ın bu tercihi; “‘Kadirizm’de yeni bir safya açıldı” yorumlarının yapılmasına neden oldu.